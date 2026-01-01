Svizzera | Crans-Montana tanta legna e una sola via fuga al bar Le Constellation

L'incendio di Crans-Montana ha avuto conseguenze tragiche, con numerosi decessi e feriti. Le autorità svizzere stanno ora concentrando le indagini sul bar Le Constellation, luogo dell’incidente. La situazione richiede un’analisi accurata per comprendere le cause e prevenire futuri eventi simili. La vicenda ha scosso la comunità locale e sottolinea l'importanza di misure di sicurezza adeguate in ambienti pubblici.

Berna, 1 gen. (Adnkronos) - Dopo il devastante incendio di Crans-Montana, che ha causato decine di morti e molti altri feriti, l'indagine si concentra ora sul bar dove si è verificata la tragedia. Come è possibile che l'incendio si sia propagato così rapidamente? Le misure di sicurezza erano adeguate? Uno sguardo all'interno del locale fornisce i primi indizi. Il lounge bar "Le Constellation" era un popolare luogo di ritrovo nella stazione sciistica vallesana: un caffè di giorno, un bar e discoteca di notte, con spazio per circa 300 ospiti. I dj si esibivano regolarmente e l'atmosfera festosa attirava un pubblico prevalentemente internazionale.

Crans-Montana, la località svizzera amata dal jet set: le gare di sci, gli hotel di lusso e l’aria che cura. Storia di un luogo iconico - L’inferno di Capodanno è scoppiato nel cuore delle Alpi svizzere in una località frequentatissima dai vip di tutto il mondo (compreso lo storico James Bond Roger Moore che qui era di casa). ilgiorno.it

Crans Montana, la meta invernale in Svizzera preferita dai vip. Dove si trova - Crans Montana è la località sciistica che si trova nel Canton Vallese ed è storicamente molto nota nel mondo e frequentata da numerosi vip. tg.la7.it

La tragedia di Crans-Montana, in Svizzera, dove durante la festa di Capodanno in un locale, un’esplosione ha provocato quaranta morti, e almeno cento feriti. Si teme per gli italiani coinvolti. - facebook.com facebook

A nome mio e del Governo, esprimo le più sentite condoglianze per il drammatico incendio verificatosi in Svizzera, a Crans-Montana. Seguo con attenzione l’evolversi della situazione al fine di assumere tutte le informazioni sull'accaduto e sul possibile coinvol x.com

