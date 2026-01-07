Crans-Montana una folla di giovanissimi al funerale di Giovanni Tamburi La madre | Ora penso a piangerlo ma spero che sia fatta giustizia

A Crans-Montana si è svolto il funerale di Giovanni Tamburi, con una chiesa gremita di giovani e familiari. La madre ha espresso il desiderio di piangerlo e di ottenere giustizia. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di raccoglimento, con studenti e cittadini presenti in rispetto e silenzio, testimonianza della forte commozione suscitata dall’evento.

Una chiesa gremita all’inverosimile, già all’arrivo del feretro, con centinaia di adolescenti del Liceo Righi e non, raccolti in gruppetti in ordinato silenzio. E poi i familiari, i genitori e la nonna. E i tantissimi cittadini che non lo conoscevano ma hanno voluto accompagnare Giovanni Tamburi, il 16enne morto nella strage di Capodanno di Crans Montana, nel suo ultimo viaggio, nella Cattedrale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

