ho perso un pezzo di vita confido che giustizia sia fatta le parole della madre di giovanni tamburi morto a crans montana

Le parole della madre di Giovanni Tamburi, il ragazzo di 16 anni morto nell’incendio di Crans Montana, esprimono dolore e speranza di giustizia. Il suo sorriso, simbolo di innocenza, rimane vivo nei ricordi di chi lo ha conosciuto. La comunità si unisce nel ricordo di Giovanni, mantenendo viva la memoria di un giovane che non potrà essere dimenticato.

Il sorriso di Giovanni Tamburi, il 16enne di Bologna morto nello spaventoso rogo di Crans Montana, continua a riempire la chiesa anche nel giorno dell’addio. A ricordarlo è la madre, Carla Masiello con parole spezzate dal dolore ma attraversate da una fede che prova a reggere l’urto della perdita più grande: “Sarebbe impossibile trovare una foto di lui senza sorriso, perché sorrideva sempre”, dice davanti alla folla che ha gremito la chiesa di San Bartolomeo. Attorno al feretro, ancora una volta, soprattutto giovanissimi: compagni di scuola, amici, ragazzi che lo hanno conosciuto tra i banchi e nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

