oggi il funerale di giovanni tamburi nelle scuole un minuto di silenzio per le vittime di crans montana

Oggi a Bologna si svolge il funerale di Giovanni Tamburi, il ragazzo scomparso a causa dell'incidente di Crans-Montana. Alle 11 nella Cattedrale di San Pietro si terrà una cerimonia in suo ricordo. Nelle scuole della città, gli studenti osservano un minuto di silenzio per le vittime di questa tragedia. Un momento di raccoglimento per ricordare Giovanni e le altre persone coinvolte.

Bologna, 7 gennaio 2026 – E’ il giorno dell’abbraccio a Giovanni Tamburi: il funerale del sedicenne bolognese si tiene alle 11 nella Cattedrale di San Pietro. Lo studente del liceo Righi è una delle 40 vittime dell’incendio nel lounge bar ‘Le Costellation’, a Cran-Montana, in Svizzera, nella notte di Capodanno. In una serata che doveva essere di festa, invece si è trasformata in una tragedia indicibile. La salma di Giovanni è arrivata lunedì pomeriggio al cimitero di Borgo Panigale. Molti studenti del Righi avevano partecipato, domenica sera, a una veglia col cardinale Matteo Zuppi nella chiesa di Sant’Isaia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

