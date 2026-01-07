Crans-Montana oggi i funerali delle vittime italiane – LA DIRETTA

Oggi a Crans-Montana si terranno i funerali di cinque delle sei giovani italiane decedute nell’incendio al locale Le Constellation nella notte di Capodanno. L’evento, che si svolge in un momento di grande dolore, rappresenta un momento di commiato e di ricordo per le vittime e le loro famiglie. Seguiranno aggiornamenti sulla cerimonia e sui dettagli relativi a questa tragedia.

Si svolgeranno oggi 7 gennaio i funerali di cinque delle sei giovani vittime italiane dell’ incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, nella notte di Capodanno. I morti italiani sono Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi (i cui funerali saranno però celebrati a Lugano, dove viveva). Alle 11 a Roma nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo all’Eur le esequie di Riccardo Minghetti, 16 anni, contemporaneamente a Bologna il funerale di Giovanni Tamburi nella cattedrale di San Pietro. Nel primo pomeriggio, alle 14. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans-Montana, oggi i funerali delle vittime italiane – LA DIRETTA Leggi anche: Strage Crans-Montana, oggi i funerali delle vittime italiane a Milano, Roma, Bologna e Lugano. Le news in diretta Leggi anche: Strage Crans-Montana, oggi i funerali in diretta delle 5 vittime italiane e il minuto di silenzio nelle scuole La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Crans-Montana, oggi alle 11 i funerali a Roma di Riccardo Minghetti. In chiesa all'Eur anche il sindaco Gualtieri; Crans-Montana, oggi i funerali di 5 delle 6 vittime italiane. LIVE; Funerali per la vittima bolognese della tragedia di Crans Montana: il Comune proclama il lutto cittadino per mercoledì 7 gennaio —; Tragedia Crans Montana, la preghiera per Riccardo Minghetti. Domani i funerali del giovane romano. Crans Montana, oggi i funerali dei 5 ragazzi italiani a Milano, Roma, Bologna: un minuto di silenzio in tutte le scuole - Gli studenti italiani tornano a scuola dopo le vacanze e in tutte le scuole italiane, oggi, 7 gennaio, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime ... leggo.it

Strage di Crans-Montana, giornata di lutto: oggi i funerali delle vittime italiane - Montana: oggi l’ultimo saluto ai giovani vittime italiane tra Milano, Roma, Bologna, Genova e Lugano. notizie.it

Crans-Montana, oggi i funerali di 5 delle 6 vittime italiane. LIVE - Il bar Le Constellation, devastato dalle fiamme, non era più stato sottoposto a controlli dal 2020 ... tg24.sky.it

Crans Montana: Chiara Costanzo morta a 16 anni, il ricordo del padre - Vita in diretta 05/01/2026

Ragazzi morti a Crans Montana, oggi funerali per 5 delle 6 vittime italiane x.com

ULTIM'ORA - I proprietari del Constellation, indagati per omicidio colposo, hanno rotto il silenzio dopo la strage di Crans-Montana - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.