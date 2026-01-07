Strage Crans-Montana oggi i funerali delle vittime italiane a Milano Roma Bologna e Lugano Le news in diretta

Oggi si svolgono i funerali delle vittime italiane della strage di Crans-Montana, tenutesi a Milano, Roma, Bologna e Lugano. Segui le news in tempo reale per aggiornamenti su Chiara Costanzo, Achille Barosi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e Giovanni Tamburi, deceduti durante l’incidente del Capodanno in Svizzera.

Le notizie in diretta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, Svizzera. Oggi mercoledì 7 gennaio ci sarà l'ultimo saluto per Chiara Costanzo, Achille Barosi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e Giovanni Tamburi. I funerali si terranno a Milano, Roma, Bologna e Lugano. Domani giovedì 8 sarà la volta dell'addio ad Emanuele Galeppini a Genova. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, oggi il rientro delle salme delle vittime italiane. L’ambasciatore: «Il soffitto del locale non era ignifugo» – La diretta

Leggi anche: Strage Crans-Montana, rientrate le salme delle vittime italiane: il volo atterrato a Linate

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Le 5 vittime rientrate nelle loro città: a Milano 3 feriti sono «gravi». Il 7 gennaio funerali di Minghetti, Tamburi, Barosi e Costanzo, l'8 quelli di Galeppini; Strage di Crans Montana: arrivano i primi 3 pazienti al Niguarda dalla Svizzera; Crans-Montana, il sindaco: “Nessun controllo del locale negli ultimi 5 anni. Aperte camere ardenti - Ambasciatore Italiano in Svizzera: ancati controlli? Inspiegabile, aspettiamo inchiesta.

Crans-Montana, nel bar della strage nessun controllo in 6 anni. L'ultima verifica anti-incendio al Constellation nel 2019 - Montana è entrato nel bar “Le Constellation” per effettuare un controllo, nonostante la legge del Canton Vallese ... ilgazzettino.it