Oggi si tengono i funerali delle vittime della strage di Crans Montana. La premier Meloni, in viaggio verso Parigi, ha visitato il Centro ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano, dove sono assistiti i giovani feriti. La visita si è svolta in un contesto di sobrietà, lontano dai riflettori, in segno di vicinanza alle famiglie e alle persone coinvolte.

A poche ore dalla partenza per Parigi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ieri in tarda mattinata si è recata al Niguarda di Milano per raggiungere il Centro ustioni, dove sono ricoverati i ragazzi feriti nella strage di Crans-Montana. Una visita non calendarizzata e lontana dai riflettori, alla vigilia del vertice della coalizione dei volenterosi, per incontrare i giovanissimi coinvolti e i loro familiari, e continuare a seguire da vicino una vicenda che ha segnato profondamente il Paese. La vicinanza di Meloni alle famiglie. All’ospedale milanese la premier ha chiesto aggiornamenti dettagliati sulle condizioni cliniche degli undici ricoverati, informandosi anche sul dodicenne milanese ferito dall’esplosione di un petardo la mattina di Capodanno, attualmente in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Oggi i funerali dei ragazzi morti nella strage di Crans Montana. Meloni al Niguarda lontana dai riflettori

Leggi anche: Oggi i funerali dei ragazzi italiani morti nella strage di Crans-Montana, un minuto di silenzio nelle scuole

Leggi anche: Strage Crans-Montana, oggi il rimpatrio di 5 dei 6 ragazzi italiani morti nel rogo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Chiara Costanzo e Achille Barosi, mercoledì il funerale a Milano: proclamato lutto cittadino; Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Le 5 vittime rientrate nelle loro città: a Milano 3 feriti sono «gravi». Il 7 gennaio funerali di Minghetti, Tamburi, Barosi e Costanzo, l'8 quelli di Galeppini; Tragedia Crans Montana, la preghiera per Riccardo Minghetti. Domani i funerali del giovane romano; Crans-Montana, riportate in Italia le salme. I medici del Niguarda: battaglia per salvare i feriti.

Crans-Montana, l’Italia si ferma nel dolore: oggi i funerali dei giovani italiani morti nell’incendio - Montana: oggi l’ultimo saluto ai giovani vittime italiane tra Milano, Roma, Bologna, Genova e Lugano. notizie.it