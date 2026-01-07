Crans-Montana | nessun segno di ustione sul corpo di Emanuele Galeppini
Emanuele Galeppini, 17 anni, è stato trovato senza segni di ustione dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Le autorità stanno valutando l’asfissia come possibile causa del decesso, mantenendo aperta questa ipotesi nell’indagine in corso. La vicenda rimane sotto scrutinio, mentre si attendono ulteriori approfondimenti per chiarire le cause di questa tragica perdita.
Resta aperta l’ipotesi dell’asfissia come possibile causa della morte di Emanuele Galeppini, il diciassettenne genovese deceduto nella strage di Capodanno a Crans-Montana. Sul corpo del ragazzo, secondo quanto emerso, non sarebbero state rilevate ustioni compatibili con l’incendio che ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Strage di Crans-Montana, identificato il corpo del genovese Emanuele Galeppini
Leggi anche: Tragedia di Crans-Montana, identificato il corpo del genovese Emanuele Galeppini
Crans-Montana, il Comune: 'Dal 2020 nessun controllo nel locale'; Crans Montana: tutte le vittime identificate; Basta bottiglie scintillanti. Il dibattito sui social dopo la strage di Crans Montana; Strage a Crans Montana, Laveno spegne le luci.
Crans-Montana: nessun segno di ustione sul corpo di Emanuele Galeppini - “Non erano presenti segni di ustioni, né sul corpo né sugli effetti personali come cellulare e portafoglio”, sottolinea il legale. genovatoday.it
EMANUELE GALEPPINI Crans-Montana, i genitori di Emanuele Galeppini: “Nessuna ustione sul corpo, vogliamo spiegazioni” - "Il suo corpo non mostrava alcun segno di ustioni, era perfettamente integro. statoquotidiano.it
Crans-Montana, i morti sono 47. Il cordoglio del Governo. Per ora nessun ticinese tra le vittime. 15 italiani dispersi. Ascona annulla i fuochi - Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso su X la «profonda emozione» suscitata dall’incendio, rivolgendo il proprio pensiero alle f ... liberatv.ch
Oggi in tutte le scuole italiane osservato un momento di raccoglimento per le vittime dell'incendio di Crans-Montana - facebook.com facebook
#CransMontana, oggi i funerali di cinque ragazzi italiani; un minuto di raccoglimento in tutte le scuole x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.