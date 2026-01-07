Crans-Montana | nessun segno di ustione sul corpo di Emanuele Galeppini

Emanuele Galeppini, 17 anni, è stato trovato senza segni di ustione dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Le autorità stanno valutando l’asfissia come possibile causa del decesso, mantenendo aperta questa ipotesi nell’indagine in corso. La vicenda rimane sotto scrutinio, mentre si attendono ulteriori approfondimenti per chiarire le cause di questa tragica perdita.

Resta aperta l’ipotesi dell’asfissia come possibile causa della morte di Emanuele Galeppini, il diciassettenne genovese deceduto nella strage di Capodanno a Crans-Montana. Sul corpo del ragazzo, secondo quanto emerso, non sarebbero state rilevate ustioni compatibili con l’incendio che ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

