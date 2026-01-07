Crans-Montana l’ultimo saluto a Riccardo Minghetti | lezioni sospese al Cannizzaro per i funerali

Il 7 gennaio si sono tenuti i funerali di Riccardo Minghetti, il 16enne romano deceduto nella tragedia di Crans-Montana. La cerimonia si è svolta nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo, con le lezioni sospese al Cannizzaro in segno di lutto. Un momento di commozione per ricordare una giovane vita spezzata in circostanze tragiche.

credit photo: Corriere della Sera Si sono svolti nella mattinata di mercoledì 7 gennaio, nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo, i funerali di Riccardo Minghetti, il 16enne romano morto nella tragedia di Crans-Montana. Un’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia del ragazzo, in una cerimonia segnata da grande commozione e partecipazione. In segno di lutto e rispetto, al Liceo scientifico Stanislao Cannizzaro, frequentato dal giovane, le lezioni sono state sospese in anticipo e si sono concluse alle 10.10, per consentire a studenti e docenti di prendere parte alle esequie. La decisione era stata adottata dalla dirigente scolastica Giuseppa Tomao, che aveva voluto permettere alla comunità scolastica di vivere insieme un momento di raccoglimento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Crans-Montana, l’ultimo saluto a Riccardo Minghetti: lezioni sospese al Cannizzaro per i funerali Leggi anche: Tragedia Crans-Montana: Roma piange Riccardo Minghetti, il 16enne studente del liceo Cannizzaro Leggi anche: Tragedia Crans Montana, la preghiera per Riccardo Minghetti. Domani i funerali del giovane romano Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Crans-Montana: oggi funerali di 5 vittime italiane. Nelle scuole un minuto di silenzio - Montana: oggi i funerali di cinque giovani italiani e il minuto di silenzio nelle scuole. msn.com Crans-Montana, l'arrivo a Ciampino del feretro di Riccardo Minghetti - diretta - Confermato l’incendio causato da dispositivi pirotecnici mentre prosegue l’inchiesta per omicidio, lesioni e incendio colposi a carico dei gestori del ... lastampa.it

Crans-Montana, salme a Linate: abbraccio tra i genitori delle vittime. Il Niguarda: «Per gli ustionati sarà una battaglia» - Sono in arrivo in Italia nelle prossime ore le salme dei giovani italiani che hanno perso la vita nell'incendio di Capodanno a Crans- ilmattino.it

Crans Montana, oggi i funerali delle vittime della strage di Capodanno x.com

ULTIM'ORA - I proprietari del Constellation, indagati per omicidio colposo, hanno rotto il silenzio dopo la strage di Crans-Montana - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.