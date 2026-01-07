Crans-Montana l' ambasciatore Cornado | Verità e giustizia per vittime sarà mia priorità per il resto del mandato

Crans-Montana, 2023. L'ambasciatore Cornado ha dichiarato che garantire verità e giustizia alle vittime dell'incendio sarà la sua principale priorità durante il restante mandato a Berna. Questa affermazione sottolinea l’impegno istituzionale nel fare luce su quanto accaduto e nel supportare le persone coinvolte, mantenendo un approccio serio e responsabile.

La verità e la giustizia per le vittime dell'incendio di Crans-Montana saranno "la priorità delle priorità per il resto del mio mandato qui a Berna". Lo afferma l'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado parlando alla trasmissione "Diario del Giorno" su Retequattro, sottolineando di avvertire tale responsabilità "fino in fondo" e aver già preannunciato all'autorità cantonale del Vallese una sua visita per incontrare sia i membri del governo sia l'autorità giudiziaria. "Perché voglio che sia chiaro che l'Italia attende notizie, l'Italia vuole conoscere la verità e l'Italia vuole che venga fatta giustizia.

