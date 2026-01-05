Crans Montana i 5 feretri sono in Italia L’ambasciatore Cornado | Le famiglie vogliono giustizia

Alle ore 13 sono arrivati in Italia i cinque feretri delle vittime della tragedia di Crans Montana. Le bare, in legno chiaro, rappresentano anche la purezza e la giovane età delle vittime. L’ambasciatore Cornado ha dichiarato che le famiglie desiderano giustizia, nel rispetto della memoria e della verità.

Sono arrivati poco dopo le 13 i feretri delle cinque vittime della strage di Crans Montana. Cinque bare in legno chiarissimo, quasi bianco, a voler simboleggiare la purezza e la giovanissima età dei corpi che contengono. Hanno affrontato un lungo viaggio per tornare a casa, dopo giorni di incertezza e dolore. Prima, nel locale Le . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

