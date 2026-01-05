Crans Montana i 5 feretri sono in Italia L’ambasciatore Cornado | Le famiglie vogliono giustizia

Alle ore 13 sono arrivati in Italia i cinque feretri delle vittime della tragedia di Crans Montana. Le bare, in legno chiaro, rappresentano anche la purezza e la giovane età delle vittime. L’ambasciatore Cornado ha dichiarato che le famiglie desiderano giustizia, nel rispetto della memoria e della verità.

Sono arrivati poco dopo le 13 i feretri delle cinque vittime della strage di Crans Montana. Cinque bare in legno chiarissimo, quasi bianco, a voler simboleggiare la purezza e la giovanissima età dei corpi che contengono. Hanno affrontato un lungo viaggio per tornare a casa, dopo giorni di incertezza e dolore. Prima, nel locale Le . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crans Montana, i 5 feretri sono in Italia. L’ambasciatore Cornado: “Le famiglie vogliono giustizia” Leggi anche: Crans-Montana, ambasciatore Cornado: "Qui insieme ai nostri connazionali" Leggi anche: Crans-Montana, ambasciatore Cornado: "Otto vittime identificate, nessun italiano" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Strage Crans-Montana, oggi il rimpatrio di 5 dei 6 ragazzi italiani morti nel rogo; Crans Montana, oggi l’arrivo delle salme in Italia di 5 ragazzi morti; Crans-Montana, domani il rientro con volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani; Crans-Montana, oggi rimpatrio delle salme dei ragazzi italiani: In Svizzera ci sarà un prima e un dopo. Chiara Costanzo e Achille Barosi, oggi il rientro a Milano: a Linate le salme delle vittime di Crans-Montana. La diretta - Sull’aereo da Sion (Svizzera) anche i feretri del bolognese Giovanni Tamburi e del genovese Emanuele Galeppini. ilgiorno.it

Crans-Montana, rientrano dalla Svizzera 5 vittime del rogo - È il giorno del rientro in Italia per cinque dei sei giovani italiani morti nel rogo della discoteca "Le Constellation" a Crans- msn.com

Strage Crans Montana, il rientro dei feretri in Italia con il C-130. L'omaggio di La Russa e Sala - Il velivolo dell’Aeronautica Militare atterrerà a Ciampino nel pomeriggio, dove lo attenderanno il ministro degli Esteri Tajani ... tg.la7.it

A Crans-Montana il divertimento, lo sport la gioia di sciare si sono fermati in un abbraccio collettivo verso il cielo, verso le giovani vittime di una tragedia che dovrà trovare delle risposte e responsabilità - facebook.com facebook

Il C130 militare riporta in Italia le vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Tajani: «Non li abbiamo mai lasciati soli» x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.