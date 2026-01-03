Crans-Montana, l’ambasciatore Cornado ha comunicato che sono state identificate otto vittime, tutte non italiane. Attualmente, si registrano 121 feriti, di cui cinque ancora da identificare, e 40 vittime, di cui otto non ancora identificate. Non ci sono aggiornamenti rispetto alle informazioni fornite ieri.

“Non vi sono aggiornamenti rispetto alle notizie di ieri: 121 feriti di cui 5 ancora da identificare e di 40 vittime di cui 8 da identificare “. Lo ha detto l’ ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, dando aggiornamenti sull’incendio a Crans-Montana, precisando che “domani si terrà un’altra informativa alle 17”. “I famigliari sono logorati dalla lunga attesa e li capisco. Il silenzio è molto pesante, rimanere senza notizie dei famigliari è una prova durissima”, ha aggiunto Cornado, sottolineando che tra gli “8 identificati non ci sono italiani”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Crans-Montana, ambasciatore Cornado: "Otto vittime identificate, nessun italiano"

