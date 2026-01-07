A Crans-Montana, si terranno i funerali delle giovani vittime italiane coinvolte in un tragico evento di Capodanno. Un momento di lutto che segnerà profondamente le famiglie e la comunità. Questa notizia richiama l’importanza di riflettere sulla fragilità della vita e sulla necessità di solidarietà in momenti di dolore.

. Un Capodanno che avrebbe dovuto segnare l’inizio di un nuovo anno e che invece si è trasformato in una ferita profonda, destinata a restare. Oggi è il giorno dell’addio, quello in cui il silenzio prende il posto delle parole e le città si fermano per accompagnare sei vite spezzate troppo presto. Crans-Montana resta il nome di una tragedia che ha unito l’Italia nel dolore, da nord a sud, tra chiese gremite, lutti cittadini e richieste di raccoglimento. Crans-Montana, Milano si ferma per Chiara e Achille. A Milano si celebrano oggi, in contemporanea, i funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi, entrambi vittime del rogo di Capodanno a Crans-Montana. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Crans-Montana, la notizia sulle giovani vittime italiane: succederà ai funerali

