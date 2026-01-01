incendio a crans montana 22 ustionati ricoverati a losanna e oltre 12 a zurigo

Nella notte di Capodanno, un incendio a Crans-Montana ha causato numerosi feriti. Attualmente, l’ospedale universitario di Losanna cura 22 persone ustionate, mentre a Zurigo sono state ricoverate oltre 12 persone. La situazione rimane sotto controllo, con interventi in corso per garantire le cure necessarie ai pazienti coinvolti.

L’ospedale universitario di Losanna sta attualmente curando 22 pazienti mentre quello di Zurigo ha accolto più di una dozzina di persone ustionate nell’incendio scoppiato la notte di Capodanno alle ore 1.30 presso il bar 'Le Constellation' di Crans Montana in Svizzera. La direttrice della struttura ospedaliere di Losanna, Claire Charmet ha fatto sapere che al momento è troppo presto per pronunciarsi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

