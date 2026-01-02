strage di crans montana rinviata la cerimonia degli sport awards in programma a zurigo

A seguito della tragedia di Crans-Montana, dove un incendio ha causato 47 vittime e numerosi feriti, gli Sports Awards di Zurigo sono stati rinviati. La Srf ha deciso di sospendere la cerimonia prevista per rispetto alle vittime e alle loro famiglie. Questo gesto sottolinea la solidarietà della comunità sportiva di fronte a una tragedia così grave.

La Srf ha annunciato che gli Sports Awards, in programma per domenica sera a Zurigo, non si terranno “per rispetto e solidarietà” dopo la tragica strage di Crans-Montana a causa di un incendio scoppiato nel bar-discoteca Le Constellation di Crans-Montana durante la notte di Capodanno, che ha causato la morte di 47 persone e ne ha ferite 112, alcune in maniera molto grave. Quasi tutti giovanissimi. La tradizionale serata in onore dei migliori sportivi svizzeri dell’anno – riporta il Corriere del Ticino – è stata rinviata a data da destinarsi. Intanto sia tramite social che in tv, nella settimana turistica del tutto esaurito invernale, ci sono diversi appelli a non praticare “ attività sportive pericolose ” perché gli ospedali non sono nelle condizioni “di affrontare altre emergenze”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

