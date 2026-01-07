Crans-Montana il saluto di Milano ad Achille Barosi | il politico commosso ai funerali

A Milano si sono svolti i funerali di Achille Barosi, figura politica di rilievo. La Basilica di Sant’Ambrogio ha accolto amici, familiari e rappresentanti istituzionali, testimoniando il rispetto e la stima nei suoi confronti. L’atmosfera è stata di esausto silenzio, tra ricordi condivisi e commozione, in un momento di cordoglio collettivo.

La Basilica di Sant’Ambrogio a Milano si riempie lentamente. I passi risuonano sul pavimento di pietra, le voci si abbassano, le panchine si occupano una dopo l’altra. La città si raccoglie per l’ultimo saluto ad Achille Barosi, 16 anni, una delle giovani vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana. Sul sagrato, prima ancora che inizino le esequie, due corone di fiori lasciate dagli amici parlano da sole: una è firmata dai compagni di via Settembrini, l’altra porta una dedica semplice e lacerante, “Ti vogliamo bene”. Segni discreti, ma fortissimi, di un dolore che supera i confini della chiesa e abbraccia tutta la comunità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

