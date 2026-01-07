Crans-Montana il saluto di Milano ad Achille Barosi | il politico commosso ai funerali

A Milano si sono svolti i funerali di Achille Barosi, figura politica di rilievo. La Basilica di Sant’Ambrogio ha accolto amici, familiari e rappresentanti istituzionali, testimoniando il rispetto e la stima nei suoi confronti. L’atmosfera è stata di esausto silenzio, tra ricordi condivisi e commozione, in un momento di cordoglio collettivo.

La Basilica di Sant'Ambrogio a Milano si riempie lentamente. I passi risuonano sul pavimento di pietra, le voci si abbassano, le panchine si occupano una dopo l'altra. La città si raccoglie per l'ultimo saluto ad Achille Barosi, 16 anni, una delle giovani vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana. Sul sagrato, prima ancora che inizino le esequie, due corone di fiori lasciate dagli amici parlano da sole: una è firmata dai compagni di via Settembrini, l'altra porta una dedica semplice e lacerante, "Ti vogliamo bene". Segni discreti, ma fortissimi, di un dolore che supera i confini della chiesa e abbraccia tutta la comunità.

Crans Montana, a Milano in centinaia per Chiara Costanzo, il papà: “Ora scoperchiare tutto” - In mattinata il cordoglio per le vittime nei tre licei milanesi toccati direttamente dalla tragedia ... dire.it

Crans-Montana, oggi a Milano i funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi - 45, in contemporanea, i funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi, i due giovani milanesi morti nel rogo di Crans- affaritaliani.it

Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti: le planimetrie per allargare la veranda e lei che fugge con la cassa in braccio la notte del rogo x.com

la Repubblica. . Gli amici di Giovanni Tamburi si sono abbracciati a lungo attorno al feretro del 16enne, morto durante il rogo di Crans-Montana. I funerali della vittima si sono tenuti nella cattedrale di San Pietro, a Bologna. #cransmontana #giovannitamburi #f - facebook.com facebook

