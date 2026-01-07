Crans Montana un politico commosso ai funerali di Achille Barosi

A Milano, la Basilica di Sant’Ambrogio si riempie lentamente di persone che partecipano ai funerali di Achille Barosi, una delle vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana. Il politico presente si mostra visibilmente commosso, nel rispetto di un momento di grande dolore. L’evento rappresenta un’occasione di cordoglio per una giovane vita spezzata in circostanze tragiche.

La Basilica di Sant’Ambrogio a Milano si riempie lentamente, ma senza sosta, mentre la città accompagna l’ultimo saluto ad Achille Barosi, 16 anni, una delle giovani vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana. Sul sagrato, prima ancora che inizino le esequie, compaiono due corone di fiori lasciate dagli amici: una è firmata dai compagni di via Settembrini, l’altra porta una dedica semplice e straziante: “Ti vogliamo bene”. Sono segni silenziosi di un dolore che si allarga ben oltre le mura della chiesa. >> “Loro morivano, lei con la cassa.”. Strage Crans-Montana, spunta il video choc sulla proprietaria All’interno della basilica arrivano soprattutto giovani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

