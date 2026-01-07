Crans Montana un politico commosso ai funerali di Achille Barosi
A Milano, la Basilica di Sant’Ambrogio si riempie lentamente di persone che partecipano ai funerali di Achille Barosi, una delle vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana. Il politico presente si mostra visibilmente commosso, nel rispetto di un momento di grande dolore. L’evento rappresenta un’occasione di cordoglio per una giovane vita spezzata in circostanze tragiche.
La Basilica di Sant’Ambrogio a Milano si riempie lentamente, ma senza sosta, mentre la città accompagna l’ultimo saluto ad Achille Barosi, 16 anni, una delle giovani vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana. Sul sagrato, prima ancora che inizino le esequie, compaiono due corone di fiori lasciate dagli amici: una è firmata dai compagni di via Settembrini, l’altra porta una dedica semplice e straziante: “Ti vogliamo bene”. Sono segni silenziosi di un dolore che si allarga ben oltre le mura della chiesa. >> “Loro morivano, lei con la cassa.”. Strage Crans-Montana, spunta il video choc sulla proprietaria All’interno della basilica arrivano soprattutto giovani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche: Crans-Montana, uscita anticipata per permettere ai compagni di partecipare ai funerali di Chiara Costanzo: il Ministro si unisce al dolore di Milano e visita anche la scuola di Achille Barosi
Leggi anche: Funerali Achille Barosi, il nonno di un superstite: "Vado a Crans-Montana da 30 anni, incredibile quanto successo"
Crans-Montana, commosso rientro in Italia delle vittime della tragedia: accolte a Linate le cinque salme; “Crans-Montana: il dolore che ci unisce e la responsabilità che ci chiama”; Strage crans, Lega: profondo e commosso cordoglio a familiari vittime; Crans-Montana, proseguono le indagini: l'omaggio commosso alle vittime della strage.
Crans Montana, Meloni e la messa per le vittime. La mamma di Giovanni Tamburi: «Mi ha chiamata personalmente, sono commossa» - Un momento di "unità nazionale" per stringere le istituzioni intorno alle vittime ... ilgazzettino.it
“Crans-Montana: il dolore che ci unisce e la responsabilità che ci chiama” - A nome mio personale e dell’intero movimento politico Nuova Genesi, esprimo la più profonda vicinanza e il sincero cordoglio alle famiglie dei ragazzi tragicamente scomparsi nella notte di Capodanno a ... catanzaroinforma.it
Strage di Crans-Montana, il cordoglio di Elly Schlein: “Vicini alle famiglie, ora il dolore ma poi si accertino le responsabilità” - Montana, costata la vita a sei giovani connazionali, scuote profondamente il mondo della politica italiana. varese7press.it
la Repubblica. . Gli amici di Giovanni Tamburi si sono abbracciati a lungo attorno al feretro del 16enne, morto durante il rogo di Crans-Montana. I funerali della vittima si sono tenuti nella cattedrale di San Pietro, a Bologna. #cransmontana #giovannitamburi #f - facebook.com facebook
#CransMontana, oggi i funerali di cinque ragazzi italiani; un minuto di raccoglimento in tutte le scuole x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.