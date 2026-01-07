Osvaldo Barosi, nonno di Achille, protagonista di una testimonianza toccante, afferma che la fede e l’amore sono le uniche medicine in momenti di dolore. La sua riflessione si inserisce nel contesto della tragica perdita del sedicenne avvenuta a Crans-Montana, un evento che ha profondamente colpito la comunità. La camera ardente allestita nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano rappresenta un momento di rispetto e vicinanza.

“L’unica cosa che posso dirle è che ci vuole solamente tanta fede e tanto amore e essere vicini”. Così Osvaldo Barosi, nonno di Achille, il sedicenne morto nella strage di Capodanno a Crans-Montana, lasciando la camera ardente allestita nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano dove alle 14.45 verrà celebrato il funerale del ragazzo. “È l’unica medicina che possiamo avere gratis per non cercare di sprofondare la disperazione, quindi questa è l’unica cosa che posso dire. Abbiamo tanto amore e tanta fede e questo ci tiene in piedi”. “Hanno detto che Achille è tornato dentro per cercare di aiutare un amico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, il nonno di Achille Barosi: "La fede è l’unica medicina"

