crans montana aperte la camere ardenti di achille barosi e chiara costanzo proclamato lutto cittadino

A Crans Montana sono state aperte le camere ardenti di Achille Barosi e Chiara Costanzo, con il lutto cittadino proclamato. Questa mattina, il feretro di Achille Barosi, insieme ad altre vittime italiane, è arrivato in Svizzera. La comunità si raccoglie in segno di lutto per ricordare le persone coinvolte nella tragedia avvenuta il 5 gennaio.

È atterrato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 5 gennaio, il feretro di Achille Barosi insieme ad altre quattro delle sei vittime italiane morte nella tragedia di Crans Montana, Svizzera. La bara del 16enne, da Linate, ha raggiunto la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La camera ardente per.

Crans Montana, aperte la camere ardenti di Achille Barosi e Chiara Costanzo: l'ultimo saluto ai due amici 16enni - Il Comune di Milano è intenzionato a proclamare il lutto cittadino per Barosi e per la sua amica, scomparsa con lui, Chiara Costanzo. milanotoday.it

Crans-Montana, identificate vittime italiane: salme in arrivo a Milano e Roma. LIVE - Montana, identificate vittime italiane: salme in arrivo a Milano e Roma. tg24.sky.it

Local Team. . Le salme dei giovani morti in un incendio a Crans-Montana sono arrivate all'aeroporto di Milano Linate, accolte dai familiari e dalle autorità. Tanti i momenti di commozione. "Un momento straziante" ha detto il presidente della Regione Lombardi - facebook.com facebook

Sono stati tutti identificati i 116 feriti nell'incendio di Capodanno di Crans Montana, 83 dei quali sono ancora in ospedale. #ANSA x.com

