Chiara Costanzo e Achille Barosi morti nell’incendio di Crans-Montana oggi è il giorno dei funerali | la diretta

Oggi a Crans-Montana si tengono i funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi, i due giovani italiani deceduti nell’incendio di Capodanno. Dopo aver trascorso la giornata in camera ardente, familiari, amici e comunità si riuniscono per l’ultimo saluto. Questa giornata rappresenta un momento di raccoglimento e di dolore condiviso, nel rispetto della memoria di chi non è più con noi.

Milano, 7 gennaio 2026 – Tragedia di Crans-Montana, il giorno dell’addio. Dopo che ieri c’è stata la camera ardente, oggi mercoledì 7 gennaio è il giorno dei funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi, i due 16enni milanesi morti nel tragico incendio di Capodanno al Constellation. Crans-Montana, i feriti al Niguarda: “Alcuni hanno ustioni molto estese. Si naviga a vista, ogni giorno è un giorno guadagnato” Due funerali distinti, ma in programma alla stessa ora (le 14.45 ), in due tra le chiese più note di Milano: Santa Maria delle Grazie per Chiara e Sant’Ambrogio per Achille. Il funerale della ragazza sarà officiato dall’ex rettore del Collegio San Carlo, monsignor Alberto Torriani; quello del ragazzo dall’abate Carlo Faccendini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiara Costanzo e Achille Barosi morti nell’incendio di Crans-Montana, oggi è il giorno dei funerali: la diretta Leggi anche: Chiara Costanzo e Achille Barosi, oggi il rientro a Milano: a Linate le salme delle vittime di Crans-Montana. La diretta Leggi anche: Lutto cittadino Achille Barosi e Chiara Costanzo: Milano piange i suoi liceali. Il destino atroce dei due amici morti a Crans-Montana Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Crans Montana, aperte la camere ardenti di Achille Barosi e Chiara Costanzo. Proclamato lutto cittadino; L'abbraccio tra i genitori di Chiara e Achille è come un patto. Che adesso va ricostruito; L’abbraccio tra i genitori di Chiara Costanzo e Achille Barosi all’arrivo delle salme a Linate; Chiara Costanzo e Achille Barosi, mercoledì i funerali dei due sedicenni milanesi morti a Crans-Montana: la città veste il lutto. Crans-Montana, oggi a Milano i funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi - 45, in contemporanea, i funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi, i due giovani milanesi morti nel rogo di Crans- affaritaliani.it

Chiara, Sofia, Achille, Riccardo, Giovanni, Emanuele: è il giorno dell'addio alle giovanissime vittime di Crans-Montana. Dolore e lacrime ai funerali - Oggi è il giorno dell'ultimo saluto, quello del dolore e delle lacrime per l'ultimo saluto alle sei vittime giovanissime della strage di Crans- leggo.it

Milano, oggi i funerali di Achille e Chiara: lutto e bandiere a mezz’asta - Milano si stringe nel dolore per la scomparsa di Chiara Costanzo e Achille Barosi, le due giovani vittime della tragedia avvenuta nella notte di Capodanno a Crans- ticinonotizie.it

Camilla Costanzo è la sorella maggiore di Chiara, la 16enne liceale morta nel rogo che ha distrutto il disco-bar Le Constellation di Crans-Montana - facebook.com facebook

La sorella di Chiara Costanzo: «Era come me, l'ho vista diventare una piccola donna. Ora siamo devastati» x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.