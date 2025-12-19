Campania convocato il primo Consiglio regionale dell’era Fico | lunedì 29 dicembre la seduta inaugurale

La Campania si prepara a vivere un nuovo capitolo politico con la convocazione del primo Consiglio regionale dell’era Fico. Lunedì 29 dicembre si terrà la seduta inaugurale, segnando l’inizio di un percorso di rinnovamento e confronto. A convocare questa importante occasione è stato il consigliere anziano Fernando Errico, rappresentante di Forza Italia in Provincia di Benevento, simbolo di continuità e cambiamento.

É stato il consigliere anziano Fernando Errico, eletto con Forza Italia in Provincia di Benevento, a convocare la prima seduta del nuovo Consiglio Regionale della Campania. L'appuntamento è fissato per lunedì 29 dicembre, con inizio dei lavori alle ore 11:00. All'ordine del giorno figura innanzitutto l'espressione del "gradimento" da parte dell'assemblea nei confronti del neo Presidente della Regione, Roberto Fico, passaggio formale ma politicamente significativo all'avvio della nuova legislatura. Ma il nodo più delicato, soprattutto per le forze di maggioranza, riguarda l'elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell'intero Ufficio di Presidenza.

