Con 9 settimane al primo posto The Fate Of Ophelia diventa il singolo di Taylor Swift che ha raggiunto più volte la vetta della Classifica Billboard

Continuano a macinare record The Fate of Ophelia: il singolo di Taylor Swift ritornando in cima alla Billboard Hot 100 per la nona settimana, supera il precedente primato di Anti-Hero, divenendo il brano che ha raggiunto più volte la vetta della classifica statunitense. L’ ultimo singolo della popstar raccoglie il testimone dei successi natalizi, risalendo la chart americana di 27 posizioni (dalla #28 della week precedente). Il primo estratto da The Life Of A Showgirl ha dominato la classifica nelle sue prime otto settimane, a partire dal suo debutto a metà ottobre ed ha condiviso il record con Anti-Hero in vetta per otto settimane dal suo debutto nel novembre 2022. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

