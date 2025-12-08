the fate of ophelia diventa il primo singolo di taylor swift a raggiungere per sette volte la vetta della classifica billboard del regno unito

The Fate Of Ophelia è diventato il primo singolo di Taylor Swift ad aver conquistato sette settimane il primo posto nel Regno Unito della Classifica Billboard Hot 100. Il primo singolo estratto da The Life Of A Showgirl, pubblicato lo scorso 3 ottobre in concomitanza della release del dodicesimo lavoro in studio, è arrivato per la prima volta in vetta il 16 ottobre, scalzando Man I Need di Olivia Dean dal primo posto. Il brano è rimasto sul gradino più alto del podio per tre settimane, prima di essere sostituito da Golden dei KPop Demon Hunters di Netflix, interpretato dal gruppo K-pop Huntrx, con la Swift che ha sostituito nuovamente dopo due settimane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

