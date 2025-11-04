Lucca Comics & Games 2025 successo per il The Comedy Club

Da Tintoria Podcast alle collettive di stand up, dai games ai nuovi format come In Cerca di Attenzioni, tutto esaurito per gli eventi di comicità che hanno invaso Lucca Comics & Games 2025. Grande successo per l’invasione di The Comedy Club all’interno del più grande community event dedicato alla cultura dell’immaginario. In occasione dell’edizione 2025 di Lucca Comics & Games è avvenuta una piccola rivoluzione comica che ha sancito una unione importante tra due realtà felici. Nuovi format, collettive di stand-up comedy e games culminati con una puntata live di Tintoria podcast con un ospite molto atteso: Caparezza. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Lucca Comics & Games 2025, successo per il The Comedy Club

