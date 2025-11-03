Lucca Comics & Games 2025 | i numeri di un enorme successo

Dopo oltre 280mila biglietti venduti e 17mila professional, Lucca Comics & Games chiude l’edizione 2025 con numeri straordinari: più di 900 ospiti, 730 espositori, 30mila cosplayer ufficiali per 1500 appuntamenti e 12 mostre. Oltre 90mila gli utenti attivi sulla app LuccaCG Assistant. Un successo che conferma Lucca come capitale mondiale della cultura pop, pronta a iniziare già da oggi un nuovo percorso verso il suo 60° anniversario. Appuntamento dal 28 ottobre al 1° novembre 2026. Quest’anno la manifestazione ha reso omaggio alla Francia, Paese che rappresenta al meglio la pop culture diversity europea, con il tema French Kiss. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Lucca Comics & Games 2025: i numeri di un enorme successo

