Clamoroso dietrofront | l’Irlanda rinuncia al WRC

L’Irlanda ha deciso di ritirarsi dal World Rally Championship, suscitando attenzione nel settore automobilistico. La scelta deriva dalla nomina di un valutatore esterno incaricato di analizzare la struttura organizzativa della federazione, la sua governance e gli obiettivi strategici a medio e lungo termine. Questa decisione rappresenta un passo importante nello sviluppo della disciplina nel paese e potrebbe influenzare il futuro del rally irlandese.

Al centro della decisione vi è la nomina di un valutatore esterno incaricato di esaminare in profondità la struttura organizzativa della federazione, la sua governance e gli obiettivi strategici a medio e lungo termine. Una revisione che, nelle parole ufficiali, mira a “garantire la futura stabilità dello sport” in Irlanda, ma che di fatto ha . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

