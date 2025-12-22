Clamoroso dietrofront Milan-Como non si giocherà in Australia ma al Meazza di Milano

Niente trasferta oceanica per Milan-Como: la sfida di campionato non si giocherà a Perth, come ipotizzato inizialmente, ma resterà regolarmente in Italia, allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. La decisione è stata ufficializzata attraverso un comunicato congiunto diffuso dal governo della Western Australia e dalla Lega Serie A. Nel documento si spiega come entrambe le parti abbiano scelto di fare un passo indietro a causa di " rischi finanziari non contenibili, condizioni di approvazione particolarmente onerose e complicazioni sorte all'ultimo momento al di fuori del loro controllo ". Sarebbe stata una prima volta assoluta: una gara di un campionato europeo di alto livello, valida per l'assegnazione di punti, disputata fuori dai confini nazionali.

Pagina 2 | Milan-Como, clamoroso dietrofront: niente Perth, ecco perché si giocherà in Italia - In una nota congiunta del Governo della Western Australia e della Lega Serie A è emerso che " i piani per ospitare a Perth la prima partita di un Campionato europeo mai giocata fuori dai confini nazio ... msn.com

Niente Milan-Como a Perth. Salta la partita in Australia - "Le onerose condizioni aggiuntive imposte dalla Confederazione Asiatica di Calcio per autorizzare il match non potevano essere soddisfatte senza rischi finanziari" si legge nel comunicato ... rainews.it

