WRC – Irlanda protagonista con M-Sport
La WRC torna in Irlanda, con M-Sport protagonista nel 2026. La squadra di Malcolm Wilson rinnova la collaborazione con la Motorsport Ireland Rally Academy e presenta due equipaggi sulla Ford Puma Rally1, confermando il ruolo di rilievo nel Campionato del Mondo di rally. Un passo importante per il team e per la scena rally irlandese.
La squadra di Malcolm Wilson rinnova la collaborazione con la Motorsport Ireland Rally Academy e schiera due equipaggi sulla Ford Puma Rally1 nel Mondiale 2026. M-Sport Ford World Rally Team ha annunciato per il Mondiale Rally 2026 un’ulteriore espansione della collaborazione con la Motorsport Ireland Rally Academy, confermando Josh McErlean ed Eoin Treacy sulla Ford . Tuttorally.news
