È una svolta storica per Cipro Nord. Dopo anni di governo filo-turco, la Repubblica Turca di Cipro del Nord ha scelto il cambiamento eleggendo Tufan Erhurman come nuovo presidente. Il leader dell’opposizione ha vinto con un netto 62,76% dei voti, superando ampiamente il presidente uscente Ersin Tatar, fermo al 35,81%. L’annuncio, arrivato dal capo dell’Alto Consiglio Elettorale turco-cipriota, segna la più significativa transizione politica dell’isola dal 1974, quando la parte settentrionale finì sotto il controllo di Ankara. Tatar, appoggiato direttamente dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, lascia il potere dopo un mandato dominato dalle tensioni con la parte greco-cipriota e dal crescente isolamento internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cipro Nord, svolta storica: cambia tutto nell’isola divisa: perde il candidato “di Erdogan”