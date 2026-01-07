Ci sono due tratti psicologici che ci rendono vulnerabili al complottismo | cosa dice la scienza
Secondo recenti studi, due tratti psicologici aumentano la vulnerabilità al complottismo: l’incapacità di gestire l’incertezza e la convinzione che il mondo sia ingiusto. Questi aspetti influenzano la percezione della realtà, portando alcune persone a cercare spiegazioni alternative e a credere in teorie non verificabili. Comprendere questi fattori può aiutare a promuovere un approccio più critico e razionale alle informazioni.
Secondo una nuova ricerca, l'incapacità di gestore l'incertezza e la convinzione che il mondo sia ingiusto sono due tratti psicologici rendono le persone maggiormente inclini a credere alle teorie del complotto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Perché siamo così attratti dal true crime: i motivi psicologici che ci spingono a guardare ciò che ci terrorizza
Leggi anche: Ci voleva Luciana Littizzetto per dire in Tv che i problemi psicologici non sono di serie B
Crans Montana, Paolo Pillon e Luca Cremasco i due trevigiani nel team di supporto psicologico inviato sul luogo della strage di Capodanno; Crans Montana, le salme di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Riccardo Minghetti tornano a casa con....
Ci sono due tratti psicologici che ci rendono vulnerabili al complottismo: cosa dice la scienza - Secondo una nuova ricerca, l'incapacità di gestore l'incertezza e la convinzione che il mondo sia ingiusto sono due tratti psicologici rendono le persone ... fanpage.it
Spesso , soprattutto da chi si' e' approcciato da poco al trekking , mi viene chiesto cosa significano alcune diciture nella descrizione dei percorsi. Qui di seguito vi spiego i piu' comuni tragitti. 1 - Percorso ad Anello - Durante il percorso non ci sono tratti di itineri - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.