Ci sono due tratti psicologici che ci rendono vulnerabili al complottismo | cosa dice la scienza

Secondo recenti studi, due tratti psicologici aumentano la vulnerabilità al complottismo: l’incapacità di gestire l’incertezza e la convinzione che il mondo sia ingiusto. Questi aspetti influenzano la percezione della realtà, portando alcune persone a cercare spiegazioni alternative e a credere in teorie non verificabili. Comprendere questi fattori può aiutare a promuovere un approccio più critico e razionale alle informazioni.

