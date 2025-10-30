Perché siamo così attratti dal true crime | i motivi psicologici che ci spingono a guardare ciò che ci terrorizza
Negli ultimi anni il genere true crime è letteralmente esploso, come dimostra il successo di serie, libri e podcast che ricostruiscono le storie dei crimini più efferati e misteriosi mai compiuti. In realtà l'attrazione verso questo genere di storie fa parte della stessa natura umana e risponde a bisogni psicologici profondi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
. @Atalanta_BC, Juric: "Siamo stati tre volte il Milan. Abbiamo dominato in lungo e in largo, loro hanno fatto un tiro e un gol. Ennesima grande partita dei ragazzi, è veramente un peccato perché questa squadra merita di più" - X Vai su X
‘’Siamo stati senza baciarci per tanto tempo perchè sapevamo che dovevamo farlo lì’’ Giorgia a ci parla del suo ultimo videoclip del brano ‘’GOLPE’’ - facebook.com Vai su Facebook