Ci voleva Luciana Littizzetto per dire in Tv che i problemi psicologici non sono di serie B

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di Che Tempo che Fa di domenica 30 novembre, Luciana Littizzetto nella sua letterina parla della facilità con cui si giudica chi sta male, chi mostra le proprie fragilità. Ed è assurdo che, ancora oggi, c'è qualcuno che debba ancora sottolinearlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

