Identificate le sei vittime italiane della strage | addio a Chiara Giovanni Sofia Riccardo Emanuele e Achille

Il tragico evento di Crans-Montana ha causato la perdita di sei giovani italiani: Chiara, Giovanni, Sofia, Riccardo, Emanuele e Achille. La comunità è colpita dal dolore e dalla speranza di fare luce sulle cause di questa tragedia. Le indagini sono in corso e richiederanno tempo, per arrivare a verità e giustizia. In questo momento di lutto, si uniscono il rispetto e la solidarietà verso le famiglie coinvolte.

Dolore, commozione, incredulità. Il mondo si interroga sulla strage di Crans-Montana ma per arrivare a delle conclusioni servirà tempo, perizie, indagini e si spera anche qualche ammissione. I ntanto, la prima decisione presa dal cantone ticinese è che sarà il 9 gennaio, in Svizzera, la giornata di lutto nazionale per la strage nel bar di Crans-Montana che ha provocato la morte di almeno quaranta giovani, soffocati dal fumo e ustionati dalle fiamme. Tra loro, sei italiani, di cui è stata completata l'identificazione: sei giovanissime vittime del rogo del ' Le Constellation ', avvenuto la notte di Capodanno, la cui identità è stata confermata dall'ambasciatore svizzero in Italia, Gian Lorenzo Cornado dopo giorni di incertezza e di speranza delle famiglie: si tratta della 16enne Chiara Costanzo, del 16enne di Bologna Giovanni Tamburi, Achille Barosi, anche lui 16 anni, del golfista diciassettenne di Genova Emanuele Galeppini, di Sofia Prosperi, 15 anni, e Riccardo Minghetti di 16.

