Chi era Linda Iyekeoretin la 33enne picchiata a morte con una scopa dall'ex a Castel Volturno

Linda Iyekeoretin, 33enne originaria della Nigeria, è deceduta dopo essere stata picchiata con una scopa dall’ex fidanzato a Castel Volturno. L’aggressione, avvenuta il 23 dicembre, ha causato gravi ferite che l’hanno condotta a un ricovero di dieci giorni presso la clinica Pineta Grande, dove infine ha perso la vita. L’uomo responsabile è stato arrestato dalle forze dell’ordine.

