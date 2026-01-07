Castel Volturno muore la 33enne nigeriana picchiata dall’ex

A Castel Volturno, una donna di 33 anni di origine nigeriana è deceduta in ospedale dopo essere stata vittima di una violenta aggressione da parte dell’ex partner. L’evento è avvenuto negli ultimi giorni del 2025, suscitando attenzione sulle questioni di violenza di genere nella zona. La tragica vicenda evidenzia l’importanza di interventi efficaci per prevenire e contrastare tali situazioni.

È morta in ospedale la donna di 33 anni di origine nigeriana che era stata ridotta in fin di vita dal suo ex compagno al termine di una violenta aggressione avvenuta a Castel Volturno, in provincia di Caserta, negli ultimi giorni del 2025. La giovane era ricoverata da circa dieci giorni in condizioni gravissime, ma non ce l’ha fatta. L’uomo, un connazionale di 32 anni, era stato fermato dalla Polizia di Stato subito dopo i fatti ed è attualmente detenuto in carcere su disposizione del gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In base agli accertamenti, l’aggressione sarebbe avvenuta all’interno di una villetta a schiera, dove gli agenti del commissariato di Castel Volturno erano intervenuti in seguito alla segnalazione di una lite tra un uomo e una donna. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Castel Volturno, muore la 33enne nigeriana picchiata dall’ex Leggi anche: Picchiata a sangue dall'ex a Castel Volturno, 33enne muore dopo 10 giorni di agonia Leggi anche: Condannata per associazione mafiosa, espulsa 33enne nigeriana La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Picchiata con una scopa dall’ex, muore in ospedale dopo dieci giorni di agonia: aveva 33 anni; Picchiata con una scopa dall'ex, muore in ospedale dopo giorni di agonia: la donna aveva 33 anni; Castel Volturno, picchiata a sangue dall'ex: muore dopo 10 giorni di agonia; Picchiata a sangue dall'ex (anche con una mazza da scopa), donna di 33 anni muore dopo 10 giorni di agonia. Picchiata con una scopa dall’ex, muore in ospedale dopo giorni di agonia: la donna aveva 33 anni - È morta in ospedale la 33enne picchiata dall’ex compagno a Castel Volturno. fanpage.it

Picchiata con una scopa dall’ex, muore in ospedale dopo dieci giorni di agonia: aveva 33 anni - L'uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato ed è ora in carcere su ordine del gip del tribunale di Santa Maria Capua V ... today.it

Picchiata brutalmente dall’ex, muore dopo 10 giorni di agonia - E' morta in ospedale la 33enne di origine nigeriana ridotta in fin di vita dieci giorni fa dall'ex compagno, un connazionale 32enne, che l'avrebbe picchiata usando anche una scopa. msn.com

La tragedia di Castel Volturno nel casertano #Caserta - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.