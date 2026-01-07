Chi è Cilia Flores la prima combattente del chavismo

Cilia Flores, nata nel 1962, è un'avvocata e politica venezuelana nota per il suo ruolo di figura di rilievo nel chavismo. Con un passato da conducente di autobus e sindacalista, ha ricoperto diverse cariche pubbliche e si distingue come una delle principali sostenitrici del movimento. La sua esperienza si intreccia con quella di Nicolás Maduro, che ha iniziato la carriera come guardia del corpo di Hugo Chávez.

Classe 1962, conducente di autobus e sindacalista, Nicolás Maduro entrò al servizio di Hugo Chávez come guardia del corpo. Classe 1956, avvocatessa, Cilia Flores dopo il fallito golpe del 1992 si era offerta di difendere gratis i militari sotto processo. Si conobbero appunto in quel primo gruppo di seguaci attorno a cui il colonnello iniziò a montare il suo movimento. Entrambi erano allora sposati e con figli, e sia l’ultimo dei tre di lei sia l’unico di lui sono del 1990. Ma subito “iniziarono a farsi gli occhi dolci”. La relazione fu però formalizzata solo nel 2013, con un matrimonio celebrato dall’allora sindaco di Caracas Jorge Rodríguez, cioè l’attuale presidente dell’Assemblea nazionale, che assieme alla sorella vicepresidente Delcy, secondo una delle tante teorie che circolano, si sarebbe accordato sotto banco con Donald Trump, per consegnare la coppia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

