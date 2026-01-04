La tigre Delcy Rodriguez e Cilia Flores la prima combattente moglie di Maduro | le donne del potere a Caracas Chi sono e cosa le aspetta | gli scenari

Le figure femminili nel cuore del potere venezuelano, Delcy Rodriguez e Cilia Flores, rappresentano due profili distinti ma entrambe decisive nel panorama politico di Caracas. Con il crollo del regime di Maduro, il loro ruolo si fa ancora più rilevante, aprendo scenari nuovi e incerti per il futuro del paese. Analizziamo chi sono, quali sono le loro posizioni e cosa potrebbe riservare loro il percorso politico a venire.

Il crollo del regime di Maduro porta con sé il ritratto di due donne diametralmente opposte, ma egualmente centrali nella gestione del potere a Caracas. Da un lato Delcy Rodríguez, la "Tigre" pragmatica che ora negozia la sopravvivenza con Washington. Dall'altro Cilia Flores, la " Prima Combatiente " caduta insieme al marito sotto il peso delle accuse di narcoterrorismo. Come noto, in seguito alla cattura da parte degli Stati Uniti del presidente venezuelano Nicolas Maduro, avvenuta ieri mattina, è la vicepresidente Delcy Rodriguez la prima nella linea di successione. E la probabile prossima presidente del Paese sudamericano, il cui governo non è riconosciuto da diversi Stati a livello internazionale.

