Cilia Flores la prima combattente di Caracas | il potere nell’ombra accanto a Maduro

Cilia Flores, figura centrale nel panorama politico venezuelano, ha mantenuto un ruolo di rilievo nel governo di Maduro, pur operando spesso dietro le quinte. Considerata da analisti come una delle influenti figure dell’era post-chavista, la sua presenza ha contribuito a modellare le dinamiche politiche del paese, mantenendo un profilo discreto ma strategico nel sistema di potere venezuelano.

Nel sistema politico venezuelano, fino al 3 gennaio scorso esisteva una figura che, pur evitando sistematicamente l'esposizione diretta, era considerata da osservatori internazionali una delle più influenti dell'era post-chavista. Cilia Flores, moglie del presidente Nicolás Maduro, rappresenta un caso atipico di first lady: non una presenza simbolica, ma una dirigente politica con un passato istituzionale solido e un ruolo di primo piano. Come sottolinea oggi Costantino Pistilli, infatti, non si è mai definita Primera Dama, bensì Primera Combatiente. Avvocato di formazione, Flores entra nella vita pubblica molto prima dell'ascesa di Maduro alla presidenza.

