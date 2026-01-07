CdS – La Lazio accoglie Ratkov ecco quando arriverà Guendouzi saluta ma stasera giocherà contro la Fiorentina

La Lazio annuncia l’arrivo di Petar Ratkov, il giocatore è atteso nei prossimi giorni. Intanto, Guendouzi saluta i tifosi e scenderà in campo questa sera contro la Fiorentina. Nessuna conferma ufficiale al momento riguardo all’acquisto di Ratkov, ma secondo quanto riportato dal Corriere, l’accordo sarebbe ormai definito. La squadra si prepara alle prossime sfide di campionato con nuovi innesti e cambiamenti.

