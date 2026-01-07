CdS – La Lazio accoglie Ratkov ecco quando arriverà Guendouzi saluta ma stasera giocherà contro la Fiorentina
La Lazio annuncia l’arrivo di Petar Ratkov, il giocatore è atteso nei prossimi giorni. Intanto, Guendouzi saluta i tifosi e scenderà in campo questa sera contro la Fiorentina. Nessuna conferma ufficiale al momento riguardo all’acquisto di Ratkov, ma secondo quanto riportato dal Corriere, l’accordo sarebbe ormai definito. La squadra si prepara alle prossime sfide di campionato con nuovi innesti e cambiamenti.
2026-01-07 12:15:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: È arrivato il giorno di Petar Ratkov alla Lazio. Il 22enne serbo, nuovo attaccante biancoceleste, atterrerà all’aeroporto di Fiumicino alle 18.30. Il giocatore sostituirà Taty Castellanos, volato in Inghilterra per 29 milioni di euro. La situazione di Guendouzi, l’addio dopo Lazio-Fiorentina. L’incandescente giornata di mercato in casa Lazio non finisce qui perché per un giocatore che arriva (Ratkov) ce n’è uno in partenza. Si tratta di Guendouzi che saluterà i biancocelesti ma solo dopo Lazio-Fiorentina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: Corriere dello Sport – Lazio vicina a Ratkov del Salisburgo, Guendouzi a un passo dal Fenerbahce
Leggi anche: Ratkov è l’erede di Castellanos alla Lazio. Guendouzi ai saluti, Maldini e Fabbian in arrivo
La Lazio accoglie Ratkov, ecco quando arriverà. Guendouzi saluta ma stasera giocherà contro la Fiorentina - facebook.com facebook
La #Lazio accoglie #Ratkov, ecco quando arriverà. #Guendouzi saluta ma stasera giocherà contro la #Fiorentina x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.