Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio sarebbe vicina all’acquisto di Ratkov dal Salisburgo. Nel frattempo, Guendouzi si avvicina al trasferimento al Fenerbahçe. Le trattative di mercato sono in evoluzione e potrebbero definire le future composizioni delle rispettive squadre. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali per confermare le indiscrezioni.

2026-01-06 21:42:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: Lazio vicina a Ratkov del Salisburgo. I biancocelesti sono infatti molto vicini a Petar Ratkov, 22enne serbo del Salisburgo con cui la trattativa è in fase avanzata. Di 13 milioni circa la valutazione dell’ attaccante classe 2003, che quest’anno ha segnato 9 gol in 17 presenze di campionato e altre 3 reti nelle 3 gare di Coppa d’Austria disputate, mentre è rimasto a secco in Europa (3 presenze nei preliminari di Champions e altre 6 in Europa League). Un bottino che gli ha consentito di fare già meglio dal punto di vista realizzativo rispetto a quanto fatto nelle due precedenti stagioni con la maglia degli austriaci (10 reti in 70 presenze totali). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Lazio vicina a Ratkov del Salisburgo, Guendouzi a un passo dal Fenerbahce

Leggi anche: Corriere dello Sport – Tedesco lo chiama al Fenerbahce

Leggi anche: Corriere dello Sport – Juric a un passo dall’esonero, l’Atalanta piomba su Palladino

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Corriere dello Sport – è fatta con il West Ham tutte le cifre dell’affare; Corriere dello Sport – manca solo una cosa per chiudere; Corriere dello Sport – l’alternativa per Sarri è Parisi; Corriere dello Sport – perché il giocatore potrebbe tornare a Milano.

Pagelle Lazio-Napoli: Politano da incorniciare (7,5), Spinazzola ipnotizza (7,5). Noslin solo danni (4) - Gli azzurri dominano, Neres gioca un ottimo primo tempo prima dell'infortunio alla caviglia. corriere.it