Ratkov è l’erede di Castellanos alla Lazio Guendouzi ai saluti Maldini e Fabbian in arrivo

Il mercato della Lazio si intensifica con l’ingaggio di Peter Ratkov, attaccante serbo classe 2003 del Salisburgo, che prende il posto di Castellanos, ora al West Ham. Con l’arrivo di Maldini e Fabbian, e l’addio di Guendouzi, la società biancoceleste si prepara a rafforzare la rosa in vista della nuova stagione. La strategia di mercato si concentra su giovani talenti e conferme di esperienza.

Entra nel vivo il mercato dei biancocelesti che mettono le mani sull’attaccante serbo del Salisburgo, Peter Ratkov, classe 2003, che sostituirà Castellanos, ceduto al West Ham. Ma non è finita quì, perchè sono in dirittura d’arrivo le trattative che dovrebbero portare a Roma Daniel Maldini e Giovanni Fabbian, e Matteo Guendouzi al Fenerbache. RATKOV E’ IL NUOVO ATTACCANTE DELLA LAZIO: I DETTAGLI DELL’AFFARE I biancocelesti hanno trovato l’accordo con il Salisburgo, proprietario del cartellino dell’attaccante serbo. L’operazione si chiusa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per circa 14 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Ratkov è l’erede di Castellanos alla Lazio. Guendouzi ai saluti, Maldini e Fabbian in arrivo Leggi anche: Calciomercato Lazio, biancocelesti scatenati! C’è l’ok di Maldini e Fabbian: doppio colpo in arrivo? Leggi anche: Chi è Petar Ratkov, l’attaccante che sostituirà Castellanos alla Lazio: nel 2024 segnò un gol folle Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. #SSLazio, ecco l’erede di #Castellanos: fatta per #Ratkov dal #Salisburgo operazione da circa 15 milioni di euro. I due club sono già allo scambio dei documenti che porterà presto il classe 2002 a firmare con i biancocelesti x.com

