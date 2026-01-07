Caso keu la replica dei consumatori | Rimane una ferita ambientale

Il caso Keu, deciso dal Consiglio di Stato, ha suscitato reazioni tra i consumatori e le associazioni ambientaliste. La sentenza ha evidenziato una ferita ambientale e sociale aperta nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Il Movimento Consumatori ha commentato l’esito come un risultato che non chiude definitivamente la questione, mantenendo aperto il dialogo sulla tutela dell’ambiente e dei diritti dei cittadini coinvolti.

di Francesco Tozzi BUCINE "Una sentenza che lascia aperta una ferita ambientale e sociale". Il Movimento Consumatori ha definito così il pronunciamento del Consiglio di Stato sul caso keu, in relazione al ricorso presentato da Regione Toscana e provincia di Arezzo contro le imprese che avrebbero concorso alla gestione dei rifiuti insieme allo smaltitore. L’organo più alto della giustizia amministrativa ha stabilito che le bonifiche saranno in carico soltanto alla ditta Lerose, escludendo quindi Chimet e Tca. "Il Movimento Consumatori - si legge in una nota - costituitosi parte civile nel processo keu, esprime fortissima preoccupazione per le conseguenze concrete di questa decisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caso keu, la replica dei consumatori: "Rimane una ferita ambientale" Leggi anche: «Keu, una sentenza che lascia aperta una ferita ambientale e sociale» Leggi anche: Movimento Consumatori: "Caso Keu, la bonifica del sito in capo all'azienda e i rischi per il territorio" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Caso keu, la replica dei consumatori: Rimane una ferita ambientale. Movimento Consumatori: "Caso Keu, la bonifica del sito in capo all'azienda e i rischi per il territorio" - L'intervento di Armando Mansueto: "I costi potrebbero ricadere interamente sulla collettività, ovvero sulla Regione Toscana e sulla Provincia di Arezzo" ... msn.com

Keu. Il Movimento Consumatori. “La strada di Podere Rota esclusa dalle bonifiche” - Il Movimento Consumatori Toscana chiede un cambio di rotta immediato, un'azione concreta e trasparente per bonificare tutti i siti contaminati e per garantire la salute dei cittadini. lanazione.it

Caso Keu, il fronte delle bonifiche. Il punto in Regione del commissario: "Territori risanati entro il 2025" - Giani: "La vicenda rappresenta senza dubbio una ferita dolorosa inferta dalla criminalità al ... lanazione.it

Il segretario provinciale del Partito Democratico replica all’Udc: «Caricature sul Pd e letture semplicistiche. Serve più attenzione ai temi locali, a partire dal caso Eternit». - facebook.com facebook

Caso scuole a Teglio, la replica del Sindaco: "Nessun atto di chiusura, pesano i vincoli burocratici" x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.