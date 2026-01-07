Capotreno ucciso fermato il ricercato Marin Jelenik | dov' era

È stato individuato e fermato a Desenzano del Garda Marin Jelenik, sospettato dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni ucciso con un coltello nel parcheggio della stazione di Bologna. L’arresto rappresenta un passo importante nelle indagini condotte dalle autorità per chiarire le circostanze dell’accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale e tra gli addetti ai lavori.

E' stato fermato a Desenzano Del Garda il presunto killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato all'addome ieri sera, 5 gennaio, nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna in un'area riservata ai dipendenti. Si tratta di Marin Jelenik, croato di 36 anni. L'uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato, nel Bresciano. Al momento del fermo si trovava davanti alla stazione ferroviaria, era in stato confusionale e senza documenti ed è stato identificato attraverso un particolare sistema di comparazione delle impronte dagli agenti del commissariato di Desenzano del Garda. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Capotreno ucciso, fermato il ricercato Marin Jelenik: dov'era Leggi anche: Capotreno ucciso a coltellate a Bologna, Marin Jelenik fermato alla stazione di Desenzano Leggi anche: Fermato a Desenzano Marin Jelenic ricercato per l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a Bologna Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Capotreno ucciso a Bologna, fermato nel Bresciano Marin Jelenik: era ricercato per l'omicidio di Alessandro Ambrosio; Catturato l'uomo ricercato per l'omicidio del capotreno; Capotreno ucciso a Bologna, fermato il presunto killer nel Bresciano; Capotreno ucciso, il ricercato è stato fermato a Desenzano dopo la fuga in treno. Omicidio del capotreno a Bologna, fermato a Desenzano il presunto killer Marin Jelenic - È stato fermato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, Marin Jelenic, il 36enne croato ricercato per l’ omicidio di Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno di Trenitalia, ucciso nel ... tg.la7.it

