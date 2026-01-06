Capotreno ucciso a coltellate a Bologna Marin Jelenik fermato alla stazione di Desenzano

Un uomo è stato fermato a Desenzano del Garda nell’ambito delle indagini sul caso del capotreno ucciso a Bologna. Marin Jelenik, 36enne croato, è ritenuto responsabile dell’aggressione avvenuta il 5 gennaio nel parcheggio della stazione. La vicenda ha suscitato attenzione per la sua gravità e per le modalità dell’episodio, avvenuto in un’area riservata ai dipendenti ferroviari.

Un uomo è stato fermato nel Bresciano nell'ambito delle ricerche di Marin Jelenik, il 36enne croato ritenuto il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne, accoltellato all'addome ieri sera, 5 gennaio, nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna in un'area riservata ai dipendenti. L'individuo è stato bloccato dalla polizia di Stato a Desenzano del Garda. Sono in corso le verifiche per accertare l'identità. La ricostruzione. Il 36enne era salito a bordo di un regionale diretto a Milano. Risultato molesto e aggressivo, intorno alle 20 era stato fatto scendere alla stazione di Fiorenzuola (Piacenza) e affidato alle forze dell'ordine che lo hanno identificato e poi lasciato andare.

