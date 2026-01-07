Canto Libero al Tenda. Battisti-Mogol, l’omaggio.

Il 28 marzo alle 21, al teatro Tenda di Arezzo, si terrà

Il 28 marzo alle 21 al teatro Tenda di Arezzo arriva " Canto Libero ", non un semplice concerto ma un grande spettacolo che omaggia il periodo d’oro della storica accoppiata Mogol – Battisti che quest’anno compie 10 anni dalla nascita del progetto. Sul palco come sempre ci sarà un ensemble di musicisti affiatati e gia? rodati nel corso di lunghe carriere che portano avanti questo nuovo progetto con grande determinazione. La band propone uno spettacolo che omaggia si? Battisti e Mogol, ma che va ben oltre alla semplice esecuzione di cover dei brani dei classici del repertorio infatti rilegge gli originali mantenendo una certa aderenza ma cercando di non risultare mera copia, mettendoci la propria personalita? e sensibilita? musicale facendo emergere anche tutta l’anima blues e rock che questo artista aveva molto forte dentro di sé. 🔗 Leggi su Lanazione.it

