A Udine il ritorno di Canto Libero il tributo al grande Lucio Battisti

Udinetoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono passati più di 25 anni dalla scomparsa di Lucio Battisti, ma le sue canzoni continuano a suonare tramandandosi di generazione in generazione, anche con Canto Libero – Omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol, il progetto tributo più acclamato in Italia.Attualmente in tour nei principali. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

