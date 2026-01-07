Candelora a Montevergine appello dell’associazione Trans Napoli

L’associazione Trans Napoli esprime preoccupazione per il silenzio che avvolge le tematiche legate alla Candelora, giorno di particolare significato culturale e religioso. Con questo appello, si invita alla riflessione e alla sensibilizzazione su questioni di inclusione e diritti, sottolineando l’importanza di un dialogo aperto e rispettoso nel rispetto delle tradizioni e delle diversità.

Tempo di lettura: 2 minuti La nota dell'associazion e ATN – Associazione Transessuale Napoli Napoli: " A ridosso del 2 febbraio, giorno della Candelora, permane un silenzio che desta profonda preoccupazione. La storica Juta dei femminielli rischia concretamente di non svolgersi. ATN – Associazione Transessuale Napoli esprime la propria ferma contrarietà e manifesta seria apprensione di fronte alla possibile cancellazione di uno dei riti più antichi, simbolici e identitari della storia collettiva del territorio. ATN rivolge un appello urgente all'Abate Ordinario di Montevergine, Don Riccardo Luca Guariglia, al Sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, al Sindaco di Ospedaletto, Luigi Marciano, e a Don Vitaliano Della Sala, affinché sia garantito almeno lo svolgimento della celebrazione religiosa nel centro abitato, consentendo così alla comunità di continuare a compiere un gesto che da secoli rappresenta un atto di devozione e ringraziamento alla Madonna.

