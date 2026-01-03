Candelora di Montevergine la frana non spezzi la tradizione

La Candelora di Montevergine rappresenta una tradizione radicata nel territorio, che unisce comunità e fede attraverso un percorso di devozione e cultura. Ogni anno, migliaia di persone partecipano a questo evento, mantenendo vivo il rito e il senso di appartenenza. Nonostante le sfide, come le frane, la tradizione continua a essere un momento di speranza e di condivisione, preservando il valore spirituale e storico di questa ricorrenza.

Chiude il santuario di Montevergine, Candelora a rischio, Luxuria: non perdiamo la speranza - Non nasconde la sua amarezza Vladimir Luxuria, il Santuario di Montevergine, causa frana, resterà chiuso a tempo indeterminato. corriereirpinia.it

Candelora a Montevergine, le tradizioni del 2 febbraio: dalla juta del femminielli alle tammorre - La Candelora è una ricorrenza, che cade il quarantesimo giorno dalla nascita di Gesù, il 2 febbraio, e richiama ogni anno migliaia di pellegrini al Santuario benedettino di Montevergine. ilmattino.it

A Montevergine solo a Pasqua: Candelora senza Juta dei Femminielli #Mercogliano - facebook.com facebook

