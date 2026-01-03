Candelora di Montevergine la frana non spezzi la tradizione
La Candelora di Montevergine rappresenta una tradizione radicata nel territorio, che unisce comunità e fede attraverso un percorso di devozione e cultura. Ogni anno, migliaia di persone partecipano a questo evento, mantenendo vivo il rito e il senso di appartenenza. Nonostante le sfide, come le frane, la tradizione continua a essere un momento di speranza e di condivisione, preservando il valore spirituale e storico di questa ricorrenza.
Ogni anno, da generazioni, la Candelora di Montevergine è un richiamo dell’anima.Un cammino fatto di fede, canti, lacrime, speranza.Un abbraccio antico tra la Madonna Nera e i femminielli, tra Montevergine e chi, in quel luogo, ha sempre trovato rifugio, ascolto e misericordia.Il blocco: una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
