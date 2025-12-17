Montevergine | dopo il vertice in Prefettura l’obiettivo è la riapertura per la Candelora

Dopo l'incontro in Prefettura, si guarda con ottimismo alla riapertura della strada per Montevergine in vista della festività della Candelora. La strada, attualmente chiusa, rappresenta un collegamento fondamentale per i pellegrini e i visitatori diretti al Santuario di Montevergine. L'obiettivo è ripristinare al più presto il transito, garantendo sicurezza e accessibilità.

MERCOGLIANO – In Prefettura si è tenuto ieri un incontro dedicato alla situazione della strada che porta al Santuario di Montevergine, attualmente isolato. Hanno partecipato le istituzioni responsabili della gestione dell’emergenza e delle procedure necessarie a ripristinare la viabilità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Vertice in prefettura dopo i disordini: provvedimenti contro violenze e devastazioni Leggi anche: Latina, Piantedosi in prefettura per il vertice sulla sicurezza dopo gli attentati La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Montevergine isolata vertice in Prefettura Montevergine, vertice in Prefettura sui tempi per la riapertura - Iniziato da poco a Palazzo di Governo una riunione di coordinamento presieduta dal prefetto Rossana Riflesso per fare il punto sullo stato degli interventi di ripristino della viabilità verso il Santu ... irpinianews.it

Cogesa, confermata mobilitazione dopo vertice in Prefettura - Le organizzazioni sindacali hanno giudicato insoddisfacenti le risposte emerse durante il tavolo di conciliazione ... ansa.it

A Mercogliano si alza il sipario sul Natale in Abbazia. Lo scenario : il palazzo del Loreto. La speranza dell' Abate, dopo la frana lungo la strada per il Santuario: poter chiudere il Giubileo a Montevergine - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.