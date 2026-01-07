Calciomercato Adamo saluta e va alla Spezia | il Cavalluccio incassa circa 500mila euro

Manolo Adamo lascia il Cesena per trasferirsi allo Spezia, in un'operazione che ha portato nelle casse dei romagnoli circa 500mila euro. L'esterno si è ufficialmente svincolato dalla squadra di Cesena e si unisce ai liguri con un accordo a titolo definitivo, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera calcistica.

E' finita l'avventura di ‘Manolo’ Adamo al Cesena, l'esterno saluta la Romagna e passa a titolo definitivo allo Spezia. “Confermata la nostra esclusiva del 31 dicembre quando vi avevamo parlato di una trattativa in stato avanzato”, scrive il giornalista sportivo Alfredo Pedullà sul suo sito, a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Calciomercato, Adamo saluta e va alla Spezia: il Cavalluccio incassa circa 500mila euro Leggi anche: Calciomercato, Adamo saluta e va allo Spezia: il Cavalluccio incassa circa 500mila euro Leggi anche: Calciomercato, primi movimenti in uscita per il Cesena: 'Manolo' Adamo molto vicino allo Spezia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Calciomercato, primi movimenti in uscita per il Cesena: 'Manolo' Adamo molto vicino allo Spezia; Lo Spezia incontra il Cesena e prova a chiudere per Adamo; Duttilità al potere: lo Spezia alza l’offerta al Cesena per Adamo; Adamo favorevole al trasferimento allo Spezia: il Cesena non vuole contropartite. Calciomercato, Adamo saluta e va alla Spezia: il Cavalluccio incassa circa 500mila euro - Sul trasferimento ha evidentemente inciso il minore minutaggio racimolato dall'esterno napoletano rispetto alla scorsa stagione ... cesenatoday.it

Calciomercato, primi movimenti in uscita per il Cesena: 'Manolo' Adamo molto vicino allo Spezia - Lo scrive sui propri canali social come notizia esclusiva il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ... cesenatoday.it

#Spezia ai dettagli per #Adamo dal #Cesena [ @DiMarzio ] #Calciomercato #Transfers #SerieB x.com

Calciomercato, primi movimenti in uscita per il Cesena: 'Manolo' Adamo molto vicino allo Spezia #Cesena - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.